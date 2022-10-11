Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı’dan yeni fotoğraf

Gezi davasında hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle 169 gündür cezaevinde olan Mücella Yapıcı ile ilgili kızı Cansu Yapıcı, yeni fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı.

Gezi davasında Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden ile birlikte 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Mücella Yapıcı ile ilgili kızı Cansu Yapıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“169 gündür ayrıyız. Her anımız onu merak ederek geçiyor. Ama sonra böyle bir fotoğraf geliyor. Bir anda değişiyor ruh halimiz. Cezaevine konularak korkutulacağı, neşesini kaybedeceği, umutsuz kalacağı düşünülen kişiye bakın istedim.”

“HIRSIZLIK, YOLSUZLUK YAPMADIM” DEMİŞTİ

Mücella Yapıcı, hapis cezası verilen son duruşmada, “Bugüne kadar tek bir çocuğuma haram lokma yedirmedim, hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım” demişti.

SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada cezaevine götürülürken ne hissettiği sorusuna dair “O sırada tek düşüncem, bugüne dek hiç ayrılmadığım ve yaşamın bütün yükünü birlikte omuzladığımız kızlarımın kendilerini ne kadar kötü hissettikleri, hissedecekleriydi” demişti.

Yapıcı ayrıca dışarıdan destek olanlara da “Özellikle büyük acılarına rağmen bizi, hiçbir şekilde yalnız bırakmayan ve artık kocaman aile olduğumuz, Gezi’den katledilen gençlerimizin ailelerine tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Geçcek, geçcek…” ifadeleriyle teşekkür etmişti.

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