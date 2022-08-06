Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’dan kızı Vera için doğum günü paylaşımı

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Tayfun Kahraman’ın sosyal medya hesabından kızı Vera’nın doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Baban uzun sürecek bir işi olduğu için yanında olmasa da, biz birlikte senin resmini yapmaya devam edeceğiz ışık ve renklerimizle” denildi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve 100 günü aşkın süredir cezaevinde olan Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından kızı Vera’nın doğum gününü kutlayan bir mesaj paylaştı.

“Nazım Hikmet’in dediği gibi ‘Kimse yapamaz senin resmini’ bizden başka. Baban uzun sürecek bir işi olduğu için yanında olmasa da, biz birlikte senin resmini yapmaya devam edeceğiz ışık ve renklerimizle. İyi ki doğdun Vera; iyi ki sevinç oldun, fışkırdın ömrümüze. Anne ve Baban”

Paylaşımda, Nazım Hikmet’in şiiri de yer aldı.

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