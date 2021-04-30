Gezi’de eziyet edildi polis yeniden soruşturulsun

Anayasa Mahkemesi, polisin ateşlediği biber gazı kapsülünün isabet etmesiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’ya “eziyet” edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, sekiz yıldır yargı önüne çıkarılmayan sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.

Erdal Sarıkaya, 10 Haziran 2016’da Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis müdahalesi sonucu gaz fişeği ile yaralandı ve bir gözünü kaybetti. Başsavcılık, kimliği tespit edilen 16 polisle ilgili Valilik’ten soruşturma izni istedi ancak verilmedi. Sarıkaya’nın açtığı tazminat davası da süresi içinde başvurulmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Erdal Sarıkaya, 9 Kasım 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Mahkeme 17 Mart 2021’de başvuruyu karara bağladı.

İZNE BAĞLI DEĞİL

Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle Sarıkaya için “Eziyet yasağı hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden soruşturma yapılması için İstanbul Başsavcılığı’na gönderildi. AYM kararında, Sarıkaya’nın yaralanması olayının “soruşturması izne bağlı” suçlardan olmadığı buna rağmen Valilik’ten izin istendiği de kaydedildi. AYM, iznin verilmemesi nedeniyle etkin bir soruşturma yürütülemediğini ve “Eziyet yasağı hakkının” ihlal edildiğine hükmetti. Bu nedenle etkili bir soruşturma yürütülemediği belirtildi. Sarıkaya’nın yaralanmasına neden olan polisler hakkında yeniden soruşturma yapılacak.