‘Gıda dışı perakende sektörü pandemi öncesi büyüklüğüne henüz ulaşamadı’

Tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu arasındaki yüksek farkın üreticiler üzerinde büyük baskı yarattığını ve perakendecilerin kârdan sürekli fedakârlık yaptığını belirten Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, bu yıl gıda dışı perakende sektörünün pandemi öncesi dönem olan 2019’a göre reelde yüzde 2 küçüldüğünü belirtti.

Türkiye’deki gıda dışı organize perakende sektörünü temsil eden Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) bugün bir değerlendirme değerlendirme toplantısı düzenledi.

ZMD Başkanı Serhan Tınastepe toplantıda sektörle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

PANDEMİ ÖNCESİ RAKAMLARA ULAŞILAMADI

“Gıda dışı perakende bu yılın ilk yarısında pandemi öncesi dönem olan 2019’a göre reelde yüzde 2 küçüldü, enflasyon etkisi alındığında ise yüzde 25 geriledi” diyen Tınastepe, yüksek enflasyonun ve yüksek kurun kendileri üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Tınastepe ayrıca TÜFE-ÜFE arasındaki yüksek farkın üreticiler üzerinde muazzam baskı yarattığını, kârlarda önemli fedakârlık yaptıklarını belirtti.

ENFLASYON VE KURDAN ŞİKAYET ETTİ

Tınastepe’nin konuşmasının önemli satırbaşları şöyle:

“Girdi, enerji, navlun maliyetleri arttıkça, yeni vergiler geldikçe ve enflasyon devam ettikçe ürün fiyatları da artacak

2018’den bu yana reel, güncel kurla bir ürünü üretip satabilmek çok zorlamaya başladı; birçok şirket ürünlerini yerlileştirme yoluna gitti

Zaten yüksek döviz kuruyla gelen ithal ürünlerin bir de yüksek vergilerle fiyatlanması Türkiye’de makro trendi tetikledi; yerlileştirme ile son 3 yılda üyelerimizin sattıkları yabancı ürünlerin genel portföydeki payı neredeyse yarı yarıya azaldı

Pandemi döneminde perakende şirketlerinin sermayelerinde önemli erimeler oldu çünkü bu dönemi satışlarla değil, sermaye ile dengeledik

Sermaye yapımızı güçlendirmek için hibe programlarına, finansman kaynaklarına erişimde kolaylık, borçların ötelenmesi için bankaların fedakârlık yapması, faizsiz kredi imkanı yaratılması, yapılandırmaların yürürlüğe alınması gerek.” (REUTERS)

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