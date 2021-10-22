Gıda enflasyonu hazır yemek sektörünün belini büküyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, mevcut gıda enflasyonunun ve artan maliyetlerin, hazır yemek sektörü firmalarını kapılarına kilit vuracak hale getirdiğini söyledi. Dönmez, “Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, 6 ayda bir yaptığımız zamlar 3 aya inmişti. Şimdi aylık fiyat güncellemesi yapmak zorundayız” dedi.

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana ham maddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda enflasyonunun hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi.

Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor. Şu anda hazır yemek sektörü çok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.

‘AYLIK ZAM YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ’

Dönmez, önce 6 ay, sonra 3 ayda bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalan hazır sektörünün, bundan sonra fiyatlarını aylık belirlemek zorunda kaldığını belirtti.

“Resmi enflasyon rakamlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları sebebiyle sektör firmaları ayakta kalmakta zorlanıyor” diyen Dönmez, “Yemek firmaları, faaliyetlerini sürdürebilmek için kâr etmek durumunda. Fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, 3 ayda bir yaptığımız fiyat güncellemesi bile sektörün içinde bulunduğu zor durumu kurtarmaya yetmiyor. Neredeyse her gün artan gıda fiyatları sebebiyle hazır yemek sektörü firmaları olarak bundan sonraki süreçte fiyatlarımızı her ay güncellemek zorundayız” diye konuştu.

Dönmez, “Mevcut menü fiyatıyla ayakta kalamayız. Bugün için ekstralar hariç 4 kap yemeğin fiyatı en az 15 lira olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dönmez ayrıca, gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerinden de bahsetti.

Ziraat sektörü temsilcileri, artan gıda fiyatlarının ana nedenlerinden birinin, tarladaki üretim maliyetlerinin artması olduğunu söylüyor. Bunun nedeni de tarımsal girdilerin önemli bir kısmının ithal ediliyor olması ve Türk Lirası’ndaki her erimeyle birlikte ithalatın da her geçen gün daha da pahalı hale gelmesi.

Küresel ısınmaya bağlı kuraklık, sel baskınları, don gibi tabiat olaylarının dünya genelinde zirai üretimin azalmasına sebep olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

“Doğal afetler ve pandemi sebebiyle zirai üretim düşerken, tarım ülkeleri ihracat yapmadı. Türkiye’de bu yaz özellikle zirai üretimin yoğun olduğu bölgelerde binlerce hektar ormanı küle çeviren yangın felâketleri, tarım ve hayvancılıkta büyük bir kayba sebep oldu. Döviz de tırmanınca çoğu ürünü ihraç etmeye başladık. Bu ise gıdada fiyatları tırmandırıyor.”

Dönmez, ithalata dayalı tarım politikalarının Türkiye’deki gıda enflasyonu tırmandırdığını, döviz kurundaki artışa bağlı olarak dışarıdan adeta enflasyon ithal edildiğini de sözlerine ekledi. (İHA)



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