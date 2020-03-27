Gıda enflasyonu Mart’ta yüzde 3,89 arttı, yoksulluk sınırı 7 bin 639 TL’ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 3,89 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırının ise 7,639 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Mart’ta 2 bin 014 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 561 lira; 2020 Şubat’ta ise açlık sınırı 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraydı.

Türk-İş raporunda, “Çalışmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak ilk defa bu ay sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk gözlem, semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze-meyvede, görülen artıştır” denildi.

AYLIK GIDA HARCAMASI TUTARI BİR AYDA 88 TL ARTTI

Rapora göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 88 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 TL daha fazla oldu.

Son bir yıl itibariyle aile bütçesine gelen ek harcama gereği gıdada 331 TL ve toplamda 1.079 TL’ye ulaştığına dikkat çekilen raporda “Ücret geliri elde eden çalışan ve emeklilerinin satın alma gücünde meydana gelen/gelecek olan kaybın çeşitli desteklerle giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır” görüşüne yer verildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor. (REUTERS)

