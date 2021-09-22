Gıda fiyatlarında zam yağmuru hız kesmiyor

Temel gıda fiyatları yaz aylarından sonra eylülde de hızlı yükselişini sürdürdü. Dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücü zamlar karşısında aydan aya mum gibi eriyor.

İsmail AKIN

Gıda fiyatlarında yaz aylarında yaşanan zam yağmuru eylülde de devam etti. Eylülde gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2.1 oranında artış yaşandı. Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 37.6 olarak gerçekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Eylül 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin,ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

YAĞ YÜZDE 48 ZAMLANDI

Araştırmaya göre bu yıl eylülde geçen yılın eylül ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 36.8, et-balık fiyatlarında 22.4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28.7 artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 48.2 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 79.3, sebze fiyatları ise yüzde 61.7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 32.4 diğer gıda fiyatları ise yüzde 12.7 oranında zamlandı.

Meyve fiyatları 9 ayda yüzde 83.9 arttı

Temel gıda fiyatlarında bu yıl ocakta % 3.6, şubatta % 2.8, martta % 2.5, nisanda % 2.3, mayısta % 1.8 ve haziranda % 1.1, temmuzda % 4.2, ağustosta ise % 3.5 artış yaşanmıştı. Eylülde yüzde 2.1 oranıyla devam eden zam sağanağı; açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda olan vatandaş sayısını artırıyor. Araştırmada son 9 ayda meyve fiyatlarında yüzde 83.9’luk artış dikkat çekti.