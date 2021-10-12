Gıda güvenliğInde en çok kan kaybeden 7. ülkeyiz

Türkiye, tüm dünyada kriz yaşanan gıda güvenliğinde yanlış politikalarla en büyük güç kaybına uğrayan ülkelerden oldu. The Economist’in Gıda Güvenliği Endeksi’nde Türkiye 9 yılda 11 sıra birden inerek 47’nciliğe geriledi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Tüm dünya yüksek gıda fiyatları ve iklim krizi kaynaklı üretim sorunları yaşıyor ancak Türkiye bu krizi en kötü yöneterek en derin yaşayan ülkelerin başında geliyor. The Economist tarafından derlenen Küresel Gıda Güvenliği Endeksi, durumu net biçimde ortaya koyuyor.

Gıdaya ekonomik gücün yetmesi, erişebilme, kalite ve güvenlik unsurlarını içeren gıda güvenliği endeksinde Türkiye, 2012-2020 arasında dünyada gıda güvenliğinde en çok kan kaybeden 7’nci ülke oldu.

Türkiye endeksin ilk hazırlandığı yıl olan 2012’de 36’ncı sırada yer alırken, 9 yılda 11 sıra birden kaybetti. Son endekste Türkiye 47’nci sıraya düşerken, son bir yılda 6 basamak birden gerilemesi dikkat çekti. Türkiye ithalata bağımlı politikalarla günden güne tarımdaki gücünü kaybederken, önceliklerini üretimden yana koyarak farklı hikayeler yazan ülkeler de var. Örneğin, endekste son 9 yılda en hızlı yükselen ülke Umman oldu.

Umman yerli üretimi artırmaya odaklanan politikalar uyguluyor ve son olarak çiftçi sayısını artırarak buğday üretimini % 19 yükselttiğini açıkladı. Umman, böylece son 9 yılda Türkiye’nin gerisinden gelip önüne geçerek 34’üncülüğe kadar yükseldi.

TEHLİKE BÜYÜYOR

The Economist raporu, AKP hükümetinin Türkiye’de başta buğday ve arpa olmak üzere pek çok tarım ürününde ithalat silahını kullanarak fiyat dengeleme politikasının ne kadar yanlış olduğunu da orta koyuyor. Raporda, “Küresel ısınma arttıkça ithalata bağımlı ülkeler çok daha kırılgan hale gelecek. Bu süreçte çiftçileri modern teknolojilerle donatarak ne olursa olsun üretime devam etmeye teşvik etmek kritik önemde olacak” denildi.

Gıdanın satın alınabilirliğinde Botsvana’nın da gerisindeyiz

Bir zamanların “gıdada kendine yeten nadir ülkelerinden” Türkiye, halkının gıda ürünlerini “satın alabilirliği” sıralamasında ise çok daha geride, 65’inci sırada. Gelişmiş ülkeleri bırakın, Botsvana, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi pek çok ülkede gıda ürünleri Türkiye’den çok daha satın alınabilir durumda. Gıda kalitesi kategorisinde ise Türkiye 45’inci. Sel, yangın,

sıcaklık artışı gibi faktörlerin ele alındığı doğal kaynaklar kategorisinde ise Türkiye 53’üncü sıraya gerilemiş durumda.

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