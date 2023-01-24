Gıda ihalelerinin abonesi oldu: Milyonluk ihale de AKP’li ye gitti

Bağcılar Belediyesi 3 Ocak 2023 tarihinde gıda alım ihalesine çıktı.

Yaklaşık maliyeti 12.5 milyon TL olarak açıklanan ihaleyi 10 milyon 250 bin liralık en düşük teklifin sahibi Anaturya Organizasyon Ticaret Anonum Şirketi kazandı.

Şirket ile 17 Ocak 2023’te sözleşme imzalandı. İhale kapsamında belediye, şirketten 160 kalem temel gıda malzemesi, kırmızı ve beyaz et, içecek, sebze alımı yaptı.

Bağcılar Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl açtığı 6 milyon 15 bin, 720 bin ve 1 milyon 550 bin liralık 3 gıda alım ihalesi de bu şirkete gitmişti.

AKP’NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

AKP’li belediyenin gıda ihalelerinin abonesi haline gelen şirketin sahibi AKP camiasında tanınan bir isim.

Merkezi Ankara’da bulunan şirketin sahibi Erkam Çömez, eski AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanı. 1982 doğumlu Çömez, 2000 yılında Özel Samanyolu Lisesi’nden mezun oldu.

2007 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimini tamamladı.

Siyasi hayatına 2005 yılında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ile başladı. 2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında da AKP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı’na atanarak bir süre yöneticilik yaptı.