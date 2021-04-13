GIDA ZAMLARINA İSYAN EDEN GÜRSEL TEKİN: “İnsanları şimdi de açlıktan öldüreceksiniz”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ekonomik krizin kıskacındaki halkın pandeminin getirdiği zorlukların da etkisiyle büyük bir ekonomik kriz yaşadığını belirterek, “ İnsanları salgın hastalıktan öldürdüğünüz yetmedi, şimdi de açlıktan öldüreceksiniz” dedi.

TANEYLE ALIYORLAR

Her ramazan ayı öncesi çarşı-pazarın nabzını tutan Tekin, bu yıl da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Halkın artık gıda maddelerini gramla değil taneyle alabildiğini vurgulayan Tekin, “Son aylarda gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle iyice alım gücü düşen vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Vatandaş geçinmek için resmen cambazlık yapıyor. Parayı nereye yetirecek diye kırk takla atıyor. Türkiye’de pazarda yangın olmasının tek sebebi kötü yönetim. Artık yeter! İşin ucunda bu milletin canı var” diye konuştu.

SATIŞLAR %50-80 DÜŞTÜ

Gürsel Tekin, Ramazan hareketliliğinden de umudunu kesen esnafın satışlarının geçen seneye göre yüzde 50-80 düşmesinden şikayetçi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin bütün ağırlığının yaşandığı geçen yılın nisan ayından bu yılın nisan ayına kadar geçen bir yıllık sürede yoksulun mutfağına giren 50’yi aşkın temel gıda ürünü içinde neredeyse zam görmeyen ürün kalmadı. İşte AKP’nin ‘Hayaldi, gerçek oldu’ dediği yeni Türkiye’si budur.”

ASIL YANGIN MARKETLERDE

Gürsel Tekin, herkesin mutfağında kullandığı temel gıda fiyatlarındaki zamları karşılaştırdı. Geçen yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatları kıyaslayarak ortaya koyduğu karneye göre; un, şeker, yağ, peynir, zeytin gibi temel tüketim maddelerinde yüzde 40 ile yüzde 80 arasında artış olduğunu vurgulayan Tekin, “Bu fiyatlar pazar fiyatları. Bir de marketlere baktığınızda asıl yangını göreceksiniz” diye konuştu.