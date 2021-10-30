Gigi Hadid’in annesinin şiddet iddialarından sonra Malik ailesinden yeni yorum: “Karma”

Gösteri dünyasının önde gelen iki isminin ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid kızının sevgilisi Zayn Malik’ten şiddet ve taciz iddialarıyla şikayetçi olurken Malik ailesi de boş durmadı. Malik’in kız kardeşi, Hadid ailesini hedef alarak “karma” dedi.

Sozcu.com.tr

2015’ten beri birlikte olan süpermodel Gigi Hadid ve One Direction’ın eski üyesi Zayn Malik arasındaki sular durulmuyor.

Çiftin ayrıldığı ve bu ayrılıkta Gigi Hadid’in annesinin de rol aldığı basına yansıdı. İddialar arasında Malik’in ünlü modelin annesi Yolanda Hadid’e sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı çocuğu Kai için şiddet içerikli sözcükler sarf ettiği yer alıyor.

Malik’in şikayet üzerine tutuklanmasından sonra ailesi desteğini sürdürmeye devam etti. Şarkıcıya, kız kardeşi yazdığı notla destek olurken Hadid ailesini de hedef alıyor:

“Zayn hepimiz tarafından çok seviliyorsun. Karma eninde sonunda herkesin peşinden gelir. Hayatın boyunca kurtulamazsın, kim olduğun umurumda değil. Ne ekersen onu biçersin. İşte böyle çalışır. Er ya da geç evren sana hak ettiğin intikamı verecek.”

Zayn Malik, şu anda Yolanda ile hiçbir temasta olmamalı. Bu arada Gigi Hadid’in temsilcisinden de bir açıklama geldi: “Gigi, yalnızca Khai için en iyisine odaklandı. Bu süre zarfında mahremiyet istiyor.”

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