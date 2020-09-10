Gine Bissau'da FETÖ iltisaklı okul Türkiye Maarif Vakfına devredilecek

BİSSAU/ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin "Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine sağladığı katkıdan ötürü Gine Bissau'ya teşekkür ederim. Bu ülkedeki FETÖ'yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gine Bissau'da mevkidaşı Suzi Carla Barbosa'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gine Bissau'ya yaptıkları ziyarette, buradaki mevcut potansiyeli gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İş adamlarımızı buraya yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin "Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine sağladığı katkıdan ötürü Gine Bissau'ya teşekkür ederim. Bu ülkedeki FETÖ'yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Gine Bissau yetkilileri arasında imzalanan anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "TMV burada Gine Bissau'da yeni okullar açacak. Bu vakfın halihazırda 43 farklı ülkede 333 okulu var ve bunların 23'ü Afrika kıtasında." ifadelerini kullandı.

– "İmzalanan anlaşmalar, iş birliğimizi geliştirmemize katkı sağlayacak"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Gine Bissau'yla dayanışma gösterdiğinin altını çizerek, "Bugün de yanımızda ventilatör ve N-95 maske getirdik. Uçağın kapasitesi sınırlı olduğundan, olabildiğince çok getirmek için elimizden geleni yaptık." dedi.

Gine Bissau'da diplomasi akademisinin kurulmasını destekleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin de Gine Bissaulu diplomatlara çevrim içi eğitim programları sunacağını kaydetti.

Türkiye ile Gine Bissau arasında TMV'nin imzaladığı anlaşmanın yanı sıra bugün çok önemli anlaşmalara imza atıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu anlaşmalar, ikili iş birliğinin yasal temelini ve bağlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda birçok farklı alanda ikili iş birliğimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda, kendisine ve Türk heyetine gösterilen sıcak misafirperverlikten ötürü mevkidaşı Barbosa'ya teşekkür etti.

– "Türkiye ile Gine Bissau arasındaki eğitim alanındaki iş birliği derinleştirilecek"

Çavuşoğlu'nun bu ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında, TMV ile Gine Bissau Milli Eğitim, Yükseköğretim, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarının İdaresi, Organizasyonu ve İşleyişine İlişkin Sözleşme" imzalandı.

Söz konusu sözleşmeyle, TMV'nin bu ülkedeki faaliyetlerine yasal zemin hazırlanması, ayrıca faal durumdaki FETÖ iltisaklı okulun vakfa devredilmesi öngörülüyor.

Sözleşme, TMV'nin tahsis edilecek binalarda yeni okullar açmasına da olanak verecek.

Böylelikle, yalnızca FETÖ'nün Gine Bissau eğitim sektöründeki faaliyetlerine son verilmekle kalmayacak, ayrıca iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği derinleştirilecek.