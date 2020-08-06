Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 3. dönemde de görevine devam edebilir

DAKAR (AA) – Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, iktidardaki Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG) tarafından cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, RPG delegeleri, ekimde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına 82 yaşındaki Conde'nin yarışmasına karar verdi.

Conde cephesinden RPG'nin kararına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Üçüncü dönemine devam edebilmek için anayasa değişikliğine giden ve aylardır "kararı partisinin vereceğini" söyleyen devlet adamının adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

– Conde, yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'yle (FNDC) hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.