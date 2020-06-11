Gine'de kaçak maden çöktü: 5 ölü

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Alaturka Online
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DAKAR (AA) – Gine'de kaçak bir madenin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda, Burkina Faso sınırına yakın Doko kentindeki Faliko beldesinde, kaçak bir madende 8 Haziran'da göçük meydana geldi.

Üç gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrası 5 madencinin cesedine ulaşıldı.

Burkina Fasolu olduğu anlaşılan madencilerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

Afrika'nın birçok ülkesinde yerel halk tarafından açılan kaçak madenlerde, özellikle yağışlı sezonda sıklıkla göçükler meydana geliyor.

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