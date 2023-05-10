Giresun İl Özel İdaresi’nde kamuyu zarara uğratan 4 kişiye soruşturma açıldı

Giresun Valiliği konferans salonunda yapılan ses ve görüntü sistemlerindeki bakım, onarım işinde mikser ve anfinin yenisi alınmış gibi gösterilerek harcama yetkisi verilmiş. Valilik kararıyla yapılan idari soruşturmada, valilik toplantı salonundaki mikser ve amfinin salon hizmete açıldığından bu yana kullanımda olduğu ancak, yeni alınmış gibi gösterilerek söz konusu yüklenici firma tarafından faturalandırıldığı belirlendi.

VALİLİK SORUŞTURMA İSTEDİ

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş imzalı soruşturma talimatında, “Valiliğimizde bulunan konferans salonu mevcut ses sistemi cihazlarından Yamaha marka mikser ve Audio model amfi toplantı salonu hizmete açıldığından beri kullanılmaktadır. Ancak konferans salonundaki bakım ve onarım yaptırılmasında yenisi satın alınmış olarak görülmektedir. Bu konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapılmasını rica ederim” denilerek 4 yetkiliye ceza istenildi.

4 YETKİLİYE CEZA

Yapılan soruşturmada, “Gerek araştırma soruşturma raporları, gerekse, yazılı savunmada ses sistemi cihazlarından olan bir adet mikser ve bir adet amfinin yenisi alınmış gibi belgelerde gösterilmesinden dolayı harcama yetkisine verilen görevin tam yapılmasında Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Hizmet İşleri- Genel Şartnamesi hükümlerine uymadıkları kanaati oluşmuştur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Disiplin Hükümleri çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Vekili H.M., Müdür C.A., Şef H.G., ve Bilgisayar İşletmeni A.V. hakkında işlem yapılmasını gerektirecek davranışlar bulunmaktadır. Bu açıdan 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi uygun olacaktır” denildi.

CEZAYA İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Bu cezaya itirazın, 2 ret oyuna karşı çoğunlukla kabul edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında karara itiraz, 6 üyeden oluşan Giresun İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu’nda, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca ve kurum avukatı Orhan Tozlu’nun ret oyuna karşı, oy çokluğu ile cezanın kaldırıldığı da edinilen bilgiler arasında.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca ise gerekçesinde, “Bakım ve onarım işinde doğrudan temin usulüyle yapılarak mikser ve amfinin yenisi alınmış gibi belgelerle gösterilmesinden dolayı harcama yetkilisine verilen görevin tam yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterilmesi gerekçesiyle ret oyu vererek, ‘çoğunluğun kararına katılmıyorum’” dedi.

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları yönetmeliğinde ise “Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek, ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak suçunun cezası “Kademe ilerlemesinin durdurulması” olarak yer almaktadır.

“FİRMA, VALİLİKTE TİCARETE DEVAM EDİYOR” İDDİASI

Öte yandan bakım ve onarım işini üstlenerek mikser ve amfiyi yeni alınmış gibi göstererek faturalandırılan firmanın ise “faturada sahtecilikten” Valilik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekirken halen Giresun Valiliği ile ticari faaliyetlerine devam ettiği, elektrik bakım işleri ve Valilik otoparkı kumandalarının bu firma tarafından karşılandığı öğrenildi.