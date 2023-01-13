Giresun’da CHP’nin suya indirim teklifi kabul edilmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, suya indirim yapılmasını teklif edip meclisten geçirdi. Giresun’da ise CHP’li Meclis üyelerinin su fiyatlarında indirim yapılmasını ve 2023 yılı tarifelerinde artışa gidilmemesi için verdiği teklif AKP ile MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde, geçtiğimiz ay maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin yüzde 50 indirim teklifi, veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Giresun’da da CHP’li meclis üyeleri su fiyatlarında indirime gidilmesini ve 2023 yılı tarifelerinde artış yapılmamasını önerdi. Ancak AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla önerge kabul edilmeyerek gündeme dahi alınmadı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yusufağaoğlu

“VATANDAŞI UMURSAMIYORLAR”

CHP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yusufağaoğlu, Ankara’da suya yüzde 50 indirim yapıldığını hatırlatarak, “Önergemizde su fiyatında indirim yapılmasını ve dar gelirli vatandaşlarımızı düşünerek 10 tona kadar belirlenen kullanım tarifesinin 20 tona çıkarılmasını, su ve evsel atık fiyatlarının artırılmamasını talep ettik. Ancak AKP ve MHP Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. Bu tavır Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve yönetiminin önergelerde vatandaşın faydasını değil kimden geldiğini umursadığını gözler önüne sermiştir” dedi.