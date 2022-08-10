Giresun’da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için tören

Giresun’da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için tören düzenlendi.
Giresun’da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dilekçe’nin cenazesi, polis eskortu eşliğinde hastaneden alınarak Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Burada Giresun Valisi Enver Ünlü, Dilekçe’nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Dilekçe’nin cenazesi, tören mangası ve çevik kuvvet polislerince cenaze aracına konularak memleketi Ordu’nun Kumru ilçesine gönderildi.
Hacı Hüseyin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı. Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.