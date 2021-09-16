Giresun’da sahte engelli raporu operasyonu

Giresun merkezli 5 ilde sahte evraklarla ‘engelli raporu’ çıkararak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin sahte evrak, imza ve raporla sağlık kurulunu yanılttıkları belirlendi. Bunun üzerine Bulancak ilçe merkezli Giresun, Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi ve teknisyen olarak çalışan personellerin de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis tarafından yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili engelli raporu bulunan çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (İHA)