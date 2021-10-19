Giresun’daki ‘ıspanak zehirledi’ iddiaları İzmirli üreticiyi vurdu

Giresun’da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişinin taburcu olması, 2 yıl önceki ‘ıspanak krizi’ne benzer bir durum yarattı. Giresun’daki iddiaların ardından İzmir’de haller ıspanak almamaya başlayınca üretici mağdur oldu. 100 işçinin çalıştığı tarlalarda 10 işçi kaldı.

Giresun ve Trabzon’daki zehirlenme vakaları sonrası İzmir’deki hallerin ıspanak almaktan çekindiği belirtildi. Bu durum, 2 yıl önceki ‘ıspanak krizi’ni yeniden gündeme getirdi.

Giresun’da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu olmuş; Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Bu olayın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından, Menemen’deki ıspanak üreticileri ve işçiler, kuraklık nedeniyle zor bir dönem geçirmelerinin ardından bir de zehirlenme vakaları nedeniyle zora düştüklerini aktardı.

Ispanakta kullanılan zirai ilacın domates, lahana gibi pek çok üründe kullanıldığını aktaran ziraat mühendisleri ise, ıspanağın ‘günah keçisi’ ilan edilmesine tepkili.

İŞÇİLER TARLADAN DÖNDÜ

Çiftçiler, ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade etti.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl ise. bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarına vurgu yaptı.

Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Menemen Ovası’nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz’ dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.

ÇİFTÇİ BIKKIN, MALINI SATAMIYOR

Menemen’in ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, “Bizim işçilerimiz demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Bunca yıl bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor” diye konuştu.

‘ISPANAKTA KULLANILAN İLAÇ DOMETESTE DE VAR’

Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak ise, “Ispanakta kullanılan ilaçlar; domateste, patateste, lahana gibi birçok üründe kullanılıyor. O zaman onlar da mı zehirli? Bu konunun halka doğru anlatılması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

2019 Kasım’da da ıspanak ve çevresindeki otlardan kaynaklı zehirlenmeler yaşanmış; onlarca kişi ıspanak yediği için zehirlenmişti.

İl sağlık müdürleri, zehirlenmelerin ıspanağın içine karışmış ‘patlıcangiller familyasından atropin ve scopalamin içeren yabani otlardan kaynaklandığını’ belirtmişti. (İHA)



İlginizi Çekebilir 6 kişi zehirlendi; il sağlık müdürlüğü ‘ıspanak’ uyarısı yaptı