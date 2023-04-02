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2 Nisan 2023
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Giresunspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve 8 haftadır kazanamayan Giresunspor sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Giresunspor kazanarak 3 puana uzanmak istiyor. Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde deplasmanda galibiyet arayacak.

Giresunspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 16.00‘da başlayacak Bitexen Giresunspor – Corendon Alanyaspor maçında hakem Turgut Doman görev alacak. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

9 maçtır galip gelemeyen ev sahibi Bitexen Giresunspor, şanssızlığını kırmak istiyor. Küme düşme hattında bulunan ev sahibi ekip, rakibini yenerek seri yakalamayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, 23 puan ile 17. basamakta yer alıyor.

Corendon Alanyaspor ise son 11 dış saha maçından da 3 puan çıkartamadı. Bu sefer taraftarını mutlu etmeyi planlayan Akdeniz temsilcisi, 28 puanla haftaya 11. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

 

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