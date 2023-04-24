Giresunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Giresunspor, Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir’i konuk edecek. Sivasspor galibiyeti sonrası Ankaragücü’ne kaybeden Çotanaklar, 27 puanla 16. sırada. Ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Hakan Keleş’in öğrencileri, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İstanbulspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle 5. sıraya gerileyen Başakşehir, 45 puanda. Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurmaya çalışacak.
Giresunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Çotanak Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Giresunspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Giresunspor-Başakşehir muhtemel 11’ler:
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Görkem, Arias, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Murat Cem, Serginho, Sainz, Bajic
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Lima, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo