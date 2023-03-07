Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak: Bu sezon ligden düşme olmamalı

D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol programına bu hafta Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak konuk oldu. Giresunspor’da başkanlığa yeni seçilen Nahid Yamak şunları söyledi: “Kongre depremin olduğu zor bir döneme denk geldi. 10 yıldan fazla süredir yönetimde görev yapıyorum. Bu şartlar içinde en iyi adaylardan biri olduğumu düşündüğüm için göreve talip oldum ve seçildim. Görevimizi layıkıyla yapmak istiyoruz.” dedi.

“2828 YENİ ÜYE YAPMAK İSTİYORUZ”

Kongreye katılımın az olmasına değinen Yamak, “Üyelik sistemi bizim kanayan yaramız. Giresunspor’un kongresinde 235-236 kişi oy kullanıp başkan seçiyor. Bu kulübe yakışmayan bir sayı. Bununla ilgili olarak, 2828 kişiyi üye yapmak için harekete geçtik. Bir Giresunspor kimliği çıkartacağız ve üye olanlara forma hediye edeceğiz. Hem kulübe gelir imkanı olacak, hem de daha çok kişinin katılımıyla başkanlık seçimleri gerçekleşecek.” diye konuştu.

“HAKAN KELEŞ’İN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Nahid Yamak, teknik direktör Hakan Keleş’in durumunu değerlendirdi: “Hakan Keleş’i değiştirmek için en az 5-6 kişiyi daha değiştirmek gerekir. Çünkü sadece teknik direktör değil yönetici gibi de çalıştı. Giresun için önemli bir değer. Şehirde de çok sevilen biri. Geçen sezon kötü başlangıç yapmasına rağmen benim de olduğum yönetim kurulumuz Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Kulübün çok uzun zamandır beklediği Süper Lig’e yükselme hedefini gerçekleştirdi. Dürüstlüğüne ve çalışkanlığına güvaniyoruz. Hoca ile yolları ayırmamız gibi bir durum söz konusu değil. Giresun’da evin evladı gibi. Kendisi kulüp için çok önemli bir isim.”

Bitexen Giresunspor Başkanı Yamak, transfer yasağına da değindi: “Şu anda transfer tahtamız kapalı. Açtırsak da transfer yapamıyoruz çünkü FIFA’dan iki dönem cezamız var. Savaştığımız cephe çok fazla. Bu durum çok üzücü bir durum. Bütün futbolcularla tek tek konuştum. Hepsine ‘FIFA’ya şikayet olayını kaldırıyorsunuz. Ben size avukatınızdan ve FIFA’dan daha yakınım. Bir sorununuz olduğu zaman bana gelmelerini söyledim.’ Biz sıkıntıları gidermeye çalışacağız ve maddi durumları çözecek yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Futbolculardan istediğim tek şey karakterli bir oyun. Sonuç ikinci planda. Şu anda hakettiğimiz yerde değiliz. Birkaç kötü sonuç bizi buraya kadar indirdi. Hakan Keleş de takımın ligden düşmeyeceğini söyledi. Biz bu sene iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız.”

“BU SEZON LİGDEN DÜŞME OLMAMALI”

Nahid Yamak, şu anki süreçte depremden etkilenen kulüplerin zor durumda olduğunu ve şu şartlarda ligden düşmenin olmasının çok doğru olmadığını söyledi.

Yamak, kulübün tesisleri ile ilgili projelerini de anlattı: “Tesisler ile ilgili güzel bir projemiz var. Çok güzel bir stadımız var. Kulüp binalarının yenilenmesini istiyoruz. Altyapı için bir arazi almayı düşünüyoruz. Altyapı için yeni sahalar yapmak istiyoruz. Ayrıca Giresun’daki yaylalarımızdan birinde kamp tesisi yapmayı planlıyoruz. Bu bizi ciddi bir maliyetten de kurtaracak. İki önemli hedefim, yeni kulüp binası ve kamp merkezi yapmak.”

Başkan Yamak hakemler ilgili olarak da şunları söyledi: “Hakemlerin kendilerini geliştirmesi lazım. Son dönemde iyi hakemler gelmeye başladı. VAR’ın özellikle küçük takımlara yaradığını düşünüyorum. Ama futbolun doğasını bozmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı noktalarda hakem düdüğünü çaldığında işin bitmesi lazım. Hakemlerin üstündeki sorumluluk büyük. Daha dikkatli olmaları lazım. VAR hakemlerinin çok net pozisyonlarda oyuna dahil olmaları gerektiğini düşünüyoruz.”