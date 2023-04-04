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4 Nisan 2023
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Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak’tan TFF’ye destek

Alaturka Online
Alaturka Online

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, TFF’nin aldığı kararla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF’nin ligden çekilen takımların oynadığı ve oynayacağı maçlarla ilgili kararını değerlendirerek, Giresunspor’un Lig’den düşmeyeceğini hatta iyi bir yerde bitireceğini söyledi.

Başkan Yamak açıklamasında, “Biz zaten geçen haftaki Kulüpler Birliği toplantımızda oynanan maçların sayılması yönünde görüşümüzü bildirmiştik. Zeten doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. Müsabaka oynanırken kural değiştirilmez diye düşünüyoruz. Arık yolumuza devam edeceğiz. Giresunspor’un kalan 10 maçından ikisi ligden çekilen takımlarla ve bu maçları oynamadan hükmen 6 puan alacağız. Zaten ilk yarı oynanan maçlarda da 4 puan almıştık. Hatayspor ile beraberliğimiz, Gaziantepspor karşısında da galibiyetimiz vardı. Deprem afetinden dolayısıyla bunları konuşup uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum ama TFF’nin aldığı bu karara da saygı duyuyoruz” dedi.

“Ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyorum”

Giresunspor’un bulunduğu düşme hattından uzaklaşacağına ve ligde kalacağına inandığını da ifade eden Başkan Yamak, “Giresunspor çok karakterli ve özverili bir ekip ruhuyla oynuyor. Aslında çok güçlü rakiplerle oynadık. Oynadığımız bütün maçlarda iyi mücadele edildi ancak galibiyete ulaşamadık. Sonuç olarak ben takımıma güveniyorum ve iyi oynadıklarını biliyorum. Yeteneklerinin yeterli olduğunu da biliyorum. Hepsinden öte çok karakterli bir takımımız var. Uzun zamandır maaş alamayan oyuncularımız olmasına rağmen her şeyini sahaya koyarak oynayan bir takım. Göreve gelir gelmez takımın maaşlarını ve primlerini yatırdık. Hatta fesih için başvuran oyuncular vardı onların da ödemelerini yaptık. Biz zaten düşme konusunu ağzımıza bile almıyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirebileceğimize inanıyoruz. Bir galibiyet seri yakalamamız için başlangıç olacağına inanıyorum. Bu hafta da Beşiktaş maçı var. Çok güçlü bir rakip Fenerbahçe’yi yendi. Ancak inşallah önce Beşiktaş maçı ardından içeride Sivas maçını kazanıp devamını getireceğiz” diye konuştu.

İHA

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