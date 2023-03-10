Giresunspor-Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig’de 25. haftanın perdesi Giresun’da açıldı. 8 maçtır 3 puana hasret kalan Hakan Keleş’li Yeşil Beyazlılar, 22 puanla 17. sırada. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Çotanaklar, evinde kötü gidişatı sonlandırmak için sahaya çıktı. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, 8 maçtır kaybetmiyor. 29 puanla 8. sırada bulunan İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.
Giresunspor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Çotanak Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan Giresunspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Kadir Sağlam’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Giresunspor-Fatih Karagümrük 11’ler:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Kadir, Campuzano, Mejia, Serginho, Doğancan, Sainz, Bajic
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne