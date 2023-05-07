Giresunspor – Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor’a konuk oluyor. Sarı Lacivertliler, 2 maç fazlası bulunan Beşiktaş’ın Antalya deplasmanından galip ayrılmasıyla 2. sıraya geriledi. Son viraja girilirken Galatasaray’la puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanını da kazanıp Aslan’ı tamamen baskı altına almayı hedefliyor. 3 maçtır kaybeden Çotanaklar, 27 puanla 16. basamakta. Hakan Keleş’in ayrılığı sonrası takımı İrfan Buz’a emanet eden Yeşil Beyazlılar, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçında güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde…

MAÇTAN DAKİKALAR

–

Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayan Giresunspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Bahattin Şimşek’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Giresunspor – Fenerbahçe ilk 11’ler:

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Jorman Campuzanı, Robert Mejia, Serginho, Borja Sainz, Rijad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ulvan, Arda Kılıç, Şahin Dik, Faruk Can Genç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Brandley Kuwas, Mert Han Kurt

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun

Giresunspor – Fenerbahçe maçının VAR’ı Serkan Tokat

Fenerbahçe’nin deplasmandaki Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alıyor.

Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek’in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturuyor. AVAR’da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunuyor.

Trabzonspor maçı öncesi kart alarmı

Giresunspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de kart sınırında önemli oyuncular yer alıyordu. Şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkan ve bir yandan Türkiye Kupası’nda da finali hedefleyen Kanarya’da, kafilede yer alan 4 futbolcu sınırda… Bu isimler savunmanın kilit oyuncularından Samet Akaydın ve Serdar Aziz ile forvet Enner Valencia ve orta sahada Miha Zajc olacak. Teknik heyetin, Karadeniz’deki mücadele öncesi söz konusu isimleri, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardıkları bildirildi. Çünkü kart gören oyuncular, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Hedef dış sahada 6’da 6 galibiyet

Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasını da kazandı… Sarı-Lacivertli ekibin başında üst üste 6 ve daha fazla deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör, 2005-2006 sezonunda 8 maçlık seri ile Christoph Daum olmuştu. Fenerbahçe ayrıca, Giresunspor’a konuk olduğu son 7 lig karşılaşmasının sadece 1’ini kaybetti ve rakibine en son Aralık 1972’de 1-0 (d) yenilmişti.

Giresunspor İrfan Buz’la çıkış peşinde

Sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Giresunspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde bu akşam güçlü rakibini yenerek, tehlike hattından bir an önce çıkmak istiyor. Yeşil Beyazlılar, son 15 lig karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alırken, üst üste son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde en son, 16 Nisan 2023’te sahasında Sivasspor’u tek golle geçmişti.