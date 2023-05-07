Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler açıklandı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor’a konuk olacak. Sarı Lacivertliler, 2 maç fazlası bulunan Beşiktaş’ın Antalya deplasmanından galip ayrılmasıyla 2. sıraya geriledi. Son viraja girilirken Galatasaray’la puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanını da kazanıp, Aslan’ı tamamen baskı altına almayı hedefliyor. 3 maçtır kaybeden Çotanaklar, 27 puanla 16. basamakta. Hakan Keleş’in ayrılığı sonrası takımı İrfan Buz’a emanet eden Yeşil Beyazlılar, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçında güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Giresunspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Fenerbahçe 11’ler:

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Giresunspor – Fenerbahçe maçının VAR’ı Serkan Tokat oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor’un, Fenerbahçe’yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR’da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.

Jorge Jesus’un gözü 3 puanda

Jorge Jesus’un gözü 3puanda Jorge Jesus’un gözü 3puanda Jorge Jesus’un gözü 3 puanda Jorge Jesus’un gözü 3 puanda Jorge Jesus’un gözü 3 puanda Teknik direktör Jorge Jesus, lider Galatasaray’la aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla da olsa bu akşam kapanmasını çok istiyor. Jesus, “Artık son maçlara çıkıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Giresunspor karşısında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalardaki istekli görüntümüzü sahaya yansıtırsak, istediğimizi alırız” dedi.

Forma rekabeti kızıştı

Sarı-Lacivertliler’de forvet hattında sakatların da dönmesiyle forma rekabeti kızıştı… Bu akşam Giresunspor deplasmanında ise teknik direktör Jorge Jesus’un, yeri zaten garanti olan Enner Valencia’nın yanında kupadaki Sivasspor maçıyla birliktesahalara dönüş yapan Michy Batshuayi’yi oynatacağı öğrenildi. Ligde çok formda olan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Valencia, ligde 27 maçta 8 asistinin yanı sıra rakip fileleri 27 kez sallayarak sezona şimdiden bireysel performans anlamında damgasını vurdu. Ligde 15 maçta 10 gol ve1 asistle oynayan Batshuayi de, bu akşam atacağı goller ya da yapacağı asistlerle, Jesus’un güvenini iyice kazanarak, kalan maçlar öncesi 11’in değişmez ismi olmayı hedefliyor.

Trabzonspor maçı öncesi kart alarmı

Giresunspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de kart sınırında önemli oyuncular yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkan ve bir yandan Türkiye Kupası’nda da finali hedefleyen Kanarya’da, kafilede yer alan 4 futbolcu sınırda… Bu isimler savunmanın kilit oyuncularından Samet Akaydın ve Serdar Aziz ile forvet Enner Valencia ve orta sahada Miha Zajc olacak. Teknik heyetin, Karadeniz’deki mücadele öncesi söz konusu isimleri, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardıkları bildirildi. Çünkü kart gören oyuncular, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Hedef dış sahada 6’da 6 galibiyet

Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasını da kazandı… Sarı-Lacivertli ekibin başında üst üste 6 ve daha fazla deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör, 2005-2006 sezonunda 8 maçlık seri ile Christoph Daum olmuştu. Fenerbahçe ayrıca, Giresunspor’a konuk olduğu son 7 lig karşılaşmasının sadece 1’ini kaybetti ve rakibine en son Aralık 1972’de 1-0 (d) yenilmişti.

Giresunspor İrfan Buz’la çıkış peşinde

Sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Giresunspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde bu akşam güçlü rakibini yenerek, tehlike hattından bir an önce çıkmak istiyor. Yeşil Beyazlılar, son 15 lig karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alırken, üst üste son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde en son, 16 Nisan 2023’te sahasında Sivasspor’u tek golle geçmişti.