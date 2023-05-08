Giresunspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: ‘Belki de sezonun kader kararı olmuştur!’

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Giresunspor’un ikinci yarıda beraberliği yakaladığı mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ve VAR ekibinin, ev sahibi takıma beraberliği getiren gole ilişkin verdikleri karar tartışma yarattı.
BU SEZONKİ 17. PENALTI
Fenerbahçe bu sezon 17. penaltısını kazandı. Kendi lig tarihinde en çok penaltı kazandığı sezon oldu. Lig tarihinde de 1996-97’de Galatasaray 18 penaltı kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde penaltı golüyle 1-0’ı en çok 7 kez bulan takım unvanına da ulaştı.
BATSHUAYI ATTI AMA YETMEDİ
Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan ve Sivasspor ile oynanan kupa maçında görev alan Michy Batshuayi, dün de Giresun mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Belçikalı futbolcu özellikle ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu. Hem hücumda hem de savunmada yaptığı katkılarla takımını sırtlayan isim olan Batshuayi, kazanılan penaltıda da hata yapmadı. 19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Fenerbahçeli oyuncular, kornerde Arias’ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ve sonrasında Bahattin Şimşek, VAR’da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
75 dakika…
20. dakikada topun başına geçen Batshuayi, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve haftalar sonra golle tanıştı. Batshuayi ikinci yarıda da istekliydi fakat bir türlü meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. 75. dakikada da oyundan alınan Batshuayi’nin yerine Pedro dahil oldu. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Batshuayi, “Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
VALENCIA 60 DAKİKA
Sivasspor maçında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia dünkü karşılaşmada teknik direktör Jesus’un hücumdaki gücü oldu. Micky Batshuayi’nin de geri dönmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler’in gol yollarındaki isimleri rakiplere korku salmaya başladı. İlk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen başarılı futbolcu, 60. dakikada yerini Osayi-Samuel’e bıraktı.
ARDA GÜLER’İN ŞANSI TUTMADI
Fenerbahçe’de son haftaların formda ismi olan ve teknik direktör Jorge Jesus’un artık çok daha fazla ilk 11’de tercih ettiği Arda Güler, Giresunspor karşısında elinden geleni yaptı. Arda, Kanarya’nın kazandığı penaltı öncesi kafayı vurdu ve Arias’ın eline çarpan top sonrası VAR kararıyla takımına penaltı kazandırdı. Genç yıldızın ikinci yarıdaki iki frikiğinden biri az farkla dışarı çıktı, diğerinde kaleci Ferhat başarılıydı. Ayrıca Jesus, Arda’yı 75’te oyundan çıkaracaktı. Ancak Portekizli hoca son anda bu kararından vazgeçti ve Batshuayi’yi kenara alıp, Pedro’yu sahaya sürdü.
ATTILA SZALAI’DEN KRİTİK HATA
Kanarya’nın savunmasının en önemli oyuncularının başında gelen Attila Szalai, Giresunspor deplasmanında kritik bir hataya imzasını attı. Szalai, ev sahibinin attığı beraberlik golü öncesinde havadan gelen topu uzaklaştırmak istedi ama topa vuramadı. Rakip oyuncunun topu kaptığı pozisyonun devamında ise Bajic, skoru 1-1’e getiren golü attı.
SINIRDAKİLERDE SORUN YOK
Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de kafilede yer almayan Gustavo Henrique dışında toplamda 4 oyuncu sınırda yer alıyordu. Söz konusu oyuncular Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia ve Miha Zajc’ti. Bu futbolculardan Giresun’da süre alanlar, gelecek hafta oynanacak zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi herhangi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamladılar.
GERGİNLİK HİÇ BİTMEDİ!
Son dakikalarda galibiyet golü arayan Fenerbahçe’de taç atışını kullanmaya giden Osayi ile teknik direktör İrfan Buz arasında bir gerginlik yaşandı. Bu duruma teknik heyet ve futbolcular da dahil oldu. Olaylar büyümeden yatıştırıldı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte ise Samet Akaydın sinirlerine hakim olamadı. Onu arkadaşları ve hocası sakinleştirdi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Giresunspor – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Giresunspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
10. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Penaltı olmaza güzel bir örnek. Top yerden sekiyor, oyuncunun kolları doğal konumda ve vücuduna kapalı. Bu, sadece bir çarpma.
Bülent Yıldırım: Kol doğal konumdayken bir temas söz konusu. Devam kararı doğru. Herhangi bir şüphe yok. Hayrullah, elle oynamıyor.
Seçim Demirel: Evet. Kol doğal konumda, yerden seken bir top… Burada sanırım herkes zaten penaltı olmadığı konusunda hemfikirdir diye düşünüyorum ben de. Bence de penaltı yok.
16. DAKİKADA ‘VAR’ İNCELEMESİ İLE FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Çok dar açıda bir oynama söz konusu olduğu için hakem bunu çözmekte zorlandı. Kendisi görse daha çok saygı duyardım. Top, uzak mesafeden geliyor. Ramon Arias, arkasındaki Samet ile ikili mücadele halinde ve onu çekerken koordinasyonsuz davranıyor. Kol riskli bir şekilde açılmış ve topu blokluyor. Bu kanıtı gören Video Hakem de doğru bir müdahale ile hakemi davet ediyor. Verilen penaltı doğru. Karta gerek yok.
Deniz Çoban: Yani bu pozisyon benim açımdan da şüpheye yer vermeyecek kadar açık bir penaltı. Yalnız oyuncu topu elle oynarken kolunun elle açılmasına sebep Fenerbahçeli oyuncunun rakibine faul yapması diye tartışılıyor da bu pozisyon. Onu da göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Ben, Fenerbahçeli oyuncunun Giresunsporlu oyuncuya bir faul yapmadığını düşünüyorum. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Benim açımdan açık bir penaltı. Doğru bir VAR müdahalesi.
Deniz Çoban: Şunu eleştirebilirim sadece. Madem öyle bir beklenti var. Video Yardımcı Hakem de bunu öngörüp… Çünkü sadece elle oynamayı gösteriyor. Bir başka açıdan da burada elle oynamayı sana gösteriyorum ama bir de böyle bir şey söz konusu diye gösterseydi hakemi daha rahatlatmış olurdu diye düşünüyorum. Bilmem yanılıyor muyum?
Bülent Yıldırım: Doğru. O kendisi ihlal olmadığını gördüğü için doğrudan ele odaklandı. Ancak bunu yapmayacaksınız. Her türlü kararı hakemin vermesi lazım. Samet’in Ramon Arias’ı bozmadığını, Ramon’un da Samet’i çektiğini ve elle oynamanın o kontrolsüz ortamda oluştuğunu göstereceksiniz. En azından faul şüphesi de kalmayacak. Daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Burada da umut vadeden bir ataktan falan söz etme şansımız yok. O yüzden kart göstermiyor. Göstermeyerek de doğru yapıyor.
Bülent Yıldırım: O da doğru. Göstermedi. Yan top, orta. Karta gerek olmaz.
Seçim Demirel: Hakem, kendisi görebilir miydi bu pozisyonu? Değerlendirebilir miydi?
Deniz Çoban: Zor. Ben zor diyorum. Kargaşanın içinde, karambol bir pozisyonda topun nereye geldiği de çok belli değil. Serkan Tokat’ı da tebrik etmek lazım. Böylesi stresin yüksek olduğu bir ortamda o masaya oturup bu kararı verebildiği için bu pozisyon özelinde tebrik ediyorum.
Seçim Demirel: El doğal konumda değil ve topa doğru gidiyor. Net bir elle oynama. Hakem görseydi tabii daha doğru bulurduk ama dediğiniz gibi karambolde görememesi normal. VAR müdahalesi, penaltı kararı doğru.
26. DAKİKADA KADİR SEVEN’E GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bu da yanlış oldu. Kontratakta evet… Hakem hızlı geldi. Kadir Seven, doğru zamanlamayla Ferdi’nin altından ayağını uzatıp onu perdelemeden topa vurdu. Futbol böyle oynanır. Ferdi de o boşlukta rakibine takılıp düştü. Yanlış bir gözlem sonucu yanlış bir sarı kart gösterdi. Göstermesi gerekenlere göstermeyip buna sarı kart gösterdiği için sahada oynayanlar açısından kötü ve tutarsız bir izlenim verdi.
Deniz Çoban: Hakem, bu pozisyon ceza sahası içinde olsa ve buna penaltı verse %100 buna VAR karışır iptal eder. O kadar açık, bariz, net şekilde faul olmayan bir pozisyon. Faul olmayan pozisyona da sarı kart doğru demem mümkün değil. Yani faul yok.
Seçim Demirel: Topla oynuyor oyuncu çok açık bir şekilde. Fenerbahçeli oyuncu takılarak düşüyor. Yanlış bir değerlendirmede bulunmuş hakem.
48. DAKİKADA ROBERT MEJIA’NIN ARDA GÜLER’E FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Gerekir. Yine acımasızca… Arda, topu kurtardı. Bu ayağı niye basarsınız? Bu da potansiyel olarak Robert Mejia’nın 48 dakikada üçüncü net sarı kartlık hadisesi oldu. Robert Mejia’yı ikinci yarı hoca oyundan aldı. Hakemin yapamadığını teknik adam yaptı.
Deniz Çoban: Bakıyorum 60’lı dakikalarda oyundan almış. Talihsizlik olmuş. Net sarı kart. Şu ana kadar üçüncü sarı kartından bahsettik ama sene başından beri en büyük sıkıntının bu olduğunu söylüyoruz zaten. Bir sarı kart deyip geçiştiriyoruz ama bazen oyuncu bakıyor ki hakem gereğini yapmıyor ve devam ediyor yapmıyor. Birinde görse belki diğer ikisini yapmayacak. Çok bir şey demiyorum ama bir oyuncu 3 sarı kartı hak edip 1 tane görmezse de hocası oyundan alır ‘yeter artık’ diye.
68. DAKİKADA GİRESUNSPOR’UN BERABERLİK GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?
Deniz Çoban: Şimdi ben, bu pozisyon ile ilgili cümleleri seçerek konuşmaya çalışacağım. O yüzden de cümleleri seçmeye çalıştığım için belki tekrara da düşebilirim. Seyircilerimiz bağışlasınlar. Peşinden şu fikrimi söylemek istiyorum ki bu pozisyonda Video Hakem Odası’nda yapılan hatanın bu sezon damga vuran 3-4 hatadan biri olduğunu düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Neden? Bu sene başına kadar ofsayt ile ilgili şöyle bir yorum vardı; savunma oyuncusunun topa yaptığı hamle bilinçliyse bu bilinçli hamlenin neticesinde topa teması kaliteli de olsa, kalitesiz de olsa bu bir bilerek oynamaydı ve ofsayttan söz edilemezdi. Fakat bu sene başında bu kural revize edildi. Yeni bir yorum getirildi ve bu yorumda; savunma oyuncusunun topa doğru yapmış olduğu hamle bir atağı savuşturmak için yapılıyorsa, full body control yoksa yani vücuduna tam hakim değilse, topa da hakim değilse bunlar bilerek oynama olarak kabul edilmeyecek denildi.
Deniz Çoban: Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman vurulduğu anda iki tane oyuncunun ofsayt olma ihtimali var. Yardımcıya daha yakın olan gözle de görüyoruz ki ofsayt değil herhalde. Ofsayt değil diyebiliyoruz ama yine de o da çizgiye muhtaç.
Deniz Çoban: Ama şu diğer iki oyuncu için… 9 ve 7 numaralı oyuncular için ofsayt değil deme şansımız yok.
Deniz Çoban: Yani top vurulduğu anda şeklen de olsa 9 numaralı ve…
Deniz Çoban: 7 numaralı oyuncular ofsayt olabilirler.
Deniz Çoban: Şekil olarak.
Deniz Çoban: Hatta yardımcı hakemin önündeki oyuncu da yine çizgiye muhtaç. O da belki ofsayt çıkabilir.
Deniz Çoban: Çünkü bizim ofsayt değil dediğimiz pozisyonlar ayak farkıyla, omuz farkıyla ofsayt çıkabiliyor.
Deniz Çoban: Şimdi top, Szalai’nin çok üzerinde. Kontrolü pek mümkün olmayacak şekilde Szalai’nin olduğu tarafa doğru geliyor.
Deniz Çoban: Ve yardımcı hakemin önünden koşan oyuncu…
Deniz Çoban: Arkadan koşan 7 numaralı oyuncu, Szalai’ye doğru hareketleniyorlar. Top için mücadele…
Deniz Çoban: Szalai de bu topu savuşturmak istiyor.
Deniz Çoban: Ve savuşturmaya çalışırken kaliteli olmayan bir vuruş yapıyor. Buna yeni değişen yoruma göre, kurala göre ‘bilerek oynama’ dememiz mümkün değil.
Deniz Çoban: Ve o top, ofsayt olma ihtimali olan 7 numaralı oyuncuya gidiyor.
Deniz Çoban: 7 numaralı oyuncunun etkisiyle de Giresunspor, golü kazanıyor.
Deniz Çoban: Burada Video Yardımcı Hakem’e düşen; bu bir bilerek oynama değil, bu bir sekme yorumu yapıp buraya bir çizgi çizmeliydi.
Deniz Çoban: Eğer asisti yapan 7 numaralı Giresunsporlu oyuncu, ofsayt çıkarsa bu golün hakeme izlettirilerek iptali gerekirdi. Ancak Video Yardımcı Hakem, bu pozisyona çizgi çizmedi. Şu anda dünya sınırlarında bulunan hiçbir kimse bu pozisyonda Giresunsporlu oyuncu şeklen ofsayt mı değil mi bilmiyor. Bilmiyorum, bilmiyorsunuz, hiç kimse bilmiyor ama bunu bilmeye hakkımız var. Çünkü burada Fenerbahçeli oyuncu, değişen kurala göre topu bilerek oynamıyor.
Deniz Çoban: Eğer burada 7 numaralı oyuncu şeklen ofsayttaysa devamında oyuna dahil olduğu için bu, bir ofsayttır. Bu golün iptali gerekir. Szalai, açık bir şekilde topla bilerek oynamamıştır. Bir atağı savuşturmaya çalışmıştır. Top yüksekten geliyor. Ne bedeninin kontrolü var ne topun kontrolü var. Buraya bir çizgi çizilmeli ve biz, bunu bilmeliydik. Bu, bu sene Video Odası’nda yapılan şöyle bir saysam ilk 5’e girer. Belki ilk 3’e girer. Belki de sezonun kader kararı olmuştur.
Deniz Çoban: Şimdi aşağıda, ‘Ofsayt var mı?’ yazıyor. Ofsayt olup olmadığını bilmiyoruz ama 7 numaralı oyuncu, ofsayt çizgisi çizilse ve ofsayttaysa bu gol ofsayt diyoruz. Ama onu bilmiyoruz. Dünya üzerindeki kimse bilmiyor.
Bülent Yıldırım: Deniz Çoban, çok doğru noktalardan çok doğru tespitler yaptı. Bir kere şunu söylemek lazım ki bu pozisyon, gözle süzülebilecek bir pozisyon değil. Video Hakem Odası’nda teknoloji ile oyuncuların karşılıklı olarak kale çizgisine en yakın uzuvlarının belirlenip ancak programın çizdiği çizgi sonucunda ofsayt mı değil mi diye karar verebileceğimiz bir pozisyon.
Bülent Yıldırım: Bu sezonun girişine kadar bilerek oynamanın tarifi şuydu… İzleyenlerimiz geçtiğimiz yıllarda ofsayt verilmeyen pozisyonlarla bunu karşılaştırmasınlar. Apayrı bir sezondayız şu anda. Niye? Bir defans oyuncusu; öne, yana, arkaya, geriye, yukarıya doğru hamle yaparak kendi bilinç ve iradesiyle topa temas ettiği anda bilerek oynamaydı ve bütün sonuçları devre dışı bırakıyordu. Ancak bu sene bu uygulamanın sakıncalı olduğunu paneldeki yetkililer anlattıktan sonra IFAB, bir açıklama gereği hissetti. Bunun üzerine FIFA ve UEFA’ya bir yazı yazdı. Onlar da yaz seminerinde bu konuyu özetleyen güzel bir sunum hazırladılar. Konsepti biraz daha daralttılar. Yani bilerek oynama konseptini biraz daha daralttılar. Çünkü defans oyuncularına ‘adil oyun’ anlamında haksızlık yapıldığı kanatine ulaşılmıştı eski versiyonuyla bilerek oynamanın… Yeni versiyonunda olay şu; bir oyuncunun bilerek oynamış sayılabilmesi için fiziksel olarak bütün aksiyona hakim olacak, full body control olacak, topla kendisi arasında bedenini ayarlayabilecek şekilde koordinasyonu için uygun zaman aralığı olacak, o topu görecek. Yani iyice daralıyor artık. Bu değerlendirme yapılırken de ‘high ball’ parantez içerisindeki referanslarda yüksek toplarda full body control olayı çok daha zordur, düşüktür, bilerek oynama imkanı azalmıştır, bu deflection diye belirtiliyorlar. O istisna maddelerinden bir tanesi bu. Bu olayda neyi görmekteyiz. Top havada, hem yardımcı hakemin önündeki oyuncu hem de 7 numaralı Giresunsporlu oyuncu Borja Sainz… Baskıyı yapınca… Şu anda baskıyı yaptı. Ofsayt mı değil mi bilmiyoruz. Attila Szalai, panikle o topu uzaklaştırmak için bir hamle yaptı. Bu yılki UEFA versiyonunda bu asla bilerek oynama değil.
Bülent Yıldırım: Eğer burada Borja Sainz ofsaytsa ki bilmiyoruz… Eğer ofsaytsa… Ne zaman ofsayt gerçekleşiyor? Onu da izleyenlere gösterelim.
Bülent Yıldırım: Geldi, geldi, geldi, geldi… Top için şu anda mücadeleye girdi ve topa da temas etti. Eğer ofsaytsa ofsayt sayılması gerekecek. Çünkü bilerek oynama şartları burada geçerli değil.
Bülent Yıldırım: Şimdi bizim bunu bilmeye hakkımız varken, izleyenlerin bilmeye hakkı varken… Video Hakem Odası’nda muhtemelen kural bilgisi eksikliğinden ya da yorum eksikliğinden bilemiyorum… Attila Szalai’nin topa temasını gördükleri anda pozisyonun ofsayt ihtimalinin ortadan kalktığını düşündüler kuvvetle muhtemel. Arada bir diyalog da geçmediğini gördük. Sessiz bir inceleme süreci var orada. Yanlış bir yorum oldu.
Bülent Yıldırım: Bu, bilerek oynama mıdır, değil midir kararını Video Hakem veremez, vermemeli. Bu sübjektif bir karar olduğu için zaten ofsayt ihtimali varsa hakemi OFR’ye yönlendirmek zorunda, monitörde izlemeye yönlendirmek zorunda.
Bülent Yıldırım: Günün sonunda ne oldu? Kimsenin günahını almak istemiyorum. Borja Sainz; ofsayt mı, değil mi ben bilmiyorum ama bunu bilmeye bizim hakkımız vardı. Burada çizgi çizilmeliydi. Çizgi çizilse zaten bizim yönetmenimiz bunu yayına verir. Çünkü o çizildiği zaman ekranda durur ve bizim yönetmenimiz de onu maça aktarır. Çizilmediği için yayıncı kuruluş olarak biz de bilmiyoruz ofsayt mı, değil mi. Buradan şimdi ben gözümle nasıl, kimin hakkına gireyim? Samuel; bozuyor mu, bozmuyor mu? En geride başka oyuncu var mı? Borja’nın önünde mi? Göremiyorum. 3 boyutlu değerlendirilmesi gereken bir pozisyon.
Deniz Çoban: Şöyle baktığım zaman ekranda bize yakın olan 3 oyuncuya göre ofsayt olduğunu düşünüyorum ben 7 numaralı oyuncunun.
Seçim Demirel: Çıplak gözle ben de aynı fikirdeyim.
Deniz Çoban: Çıplak gözle 3 oyuncuya göre ofsayt ama yardımcının önündeki oyuncuya göre pozisyonunu ancak çizgiyle ayırt edebiliriz.
Deniz Çoban: Yani şu oyuncuya göre ofsayt mı, değil mi bilmiyorum ama diğer 3 oyuncuya göre gözle ofsayt olduğunu söyleyebilirim.
Seçim Demirel: Kurallı, açık bir şekilde zaten yeterince söylediniz. Ben de üzerine çok da uzatarak konuşmak istemiyorum. Sonuç olarak bilerek oynama kriterlerine uygun bir pozisyon değil bu. Hiçbir şekilde bilerek oynama yok burada.
Seçim Demirel: Eğer ofsayt pozisyonunda bir oyuncu varsa bu pozisyonun ofsayt ile değerlendirilip bu golün iptali gerekiyordu. VAR çizgisinin çizilmemesi ciddi anlamda bir hata oldu. Çünkü bu maç, sonuçta ligin kaderini etkileyecek maçlardan bir tanesi. Ciddi anlamda bence sorun yaratacak diye düşünüyorum.
90+3. DAKİKADA FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Çok ilginç bir pozisyon. Fenerbahçeli oyuncu tepki göstermiyor ama kendisi 3-4 haftadır gol atsa da, golü iptal edilse de göstermiyor, penaltı beklese de göstermiyor. İki oyuncu birden topa yükseliyor. Öndeki oyuncunun oynama şansı var topla. Top kornerden geliyor, top oyuna girmiş. Son anda oyuncunun bir hamlesi var gibi görüyorum ama elimizde de şiddet ölçer yok ki yani hangi şiddetle müdahale ettiğini ve o oyuncuyu bozup, bozmadığını… Günahıyla sevabıyla iki oyuncuya ait diyorum. Hakem de devam ettirmişse doğru yapmıştır.
Bülent Yıldırım: Ben de Deniz’in gördüğünü görüyorum. Alper, burada öne doğru etkili bir itmeyi başarmış olsa ya da omuza basıp Pedro’yu topa hiç çıkarmasa net penaltı derim. Tamamen sübjektif, gri alanda kalmış. Hakemin takdirine saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum.
Seçim Demirel: Hakem kararının ben de desteklerim ama penaltı çalsaydı da herhalde niye penaltı verdi denmez diye düşünüyorum bu pozisyonda.
Deniz Çoban: Daha basitlerine penaltı çalındı bu sezon.
Bülent Yıldırım: Hakemin yorum alanında kaldı, sübjektif. Saygı duyuyoruz diyecektik. Aynı şey, öyle bir pozisyon bu.