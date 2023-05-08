Giresunspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: ‘Belki de sezonun kader kararı olmuştur!’

BATSHUAYI ATTI AMA YETMEDİ

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan ve Sivasspor ile oynanan kupa maçında görev alan Michy Batshuayi, dün de Giresun mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Belçikalı futbolcu özellikle ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu. Hem hücumda hem de savunmada yaptığı katkılarla takımını sırtlayan isim olan Batshuayi, kazanılan penaltıda da hata yapmadı. 19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Fenerbahçeli oyuncular, kornerde Arias’ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ve sonrasında Bahattin Şimşek, VAR’da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

75 dakika…

20. dakikada topun başına geçen Batshuayi, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve haftalar sonra golle tanıştı. Batshuayi ikinci yarıda da istekliydi fakat bir türlü meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. 75. dakikada da oyundan alınan Batshuayi’nin yerine Pedro dahil oldu. Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Batshuayi, “Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.