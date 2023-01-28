Giresunspor-Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor’a konuk oluyor. Ligde 9’da 9, resmi maçlarda ise 12’de 12’lik galibiyet serisi yakalayan, 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk’lu Cim Bom, Giresun’da 3 puanı kapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hesaplıyor. Son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Hakan Keleş’li Çotanaklar ise güçlü rakibi karşısında kötü gidişatı sonlandırıp, taraftarlarını mutlu etme hedefinde.

CANLI ANLATIM

1‘ Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

Giresunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Giresunspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Galatasaray 11’ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi

Yedekler: Okan, Midtsjø, Yunus, Emre, Gomis, Berkan, Rashica, Mata, Kazımcan, Metehan

Giresunspor: 4 Galatasaray: 6

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de YeşilBeyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

12 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

Deplasmanda sorun yok

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon 10 kez deplasmanda maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 20 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe’ye konuk oldu ve sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 19 müsabakada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

3 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper, Kerem ve Berkan ceza sınırında bulunan isimler. Bu 3 futbolcu, Giresunspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 22. haftada oynanacak Ümraniyespor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ve Hakan Keleş 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugünekadar 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray ve Rizespor’u, Keleş ise Sivasspor ve Giresunspor’u çalıştırıyordu. İki teknik direktör arasında oynanan 3 karşılaşmada Hakan Keleş 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi.