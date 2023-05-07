Giresunspor maçı öncesi Jorge Jesus: Şampiyonluk hayalimiz için 4 tane finalimiz var

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Oynayacakları son 4 karşılaşmaya final düşüncesiyle yaklaştıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Bütün maçlar, zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirebilmek için. Bugün de bu düşünceyle sahada olacağız. Umarım takımım yine iyi bir performans sergiler. Ligin bu son virajında maç maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Bir de sakat oyuncularımızın hepsinin iyileşmesi bizim için iyi. Daha fazla çözüm anlamına geliyor. Rakibimizden daha iyi olmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bugün saha içerisinde iyi olan taraf olarak saha dışarısı değil saha içerisinde kazanmak istiyoruz” dedi.

Saha dışarısında ifadesiyle değerlendirdiği kararlara da dikkat çeken Jorge Jesus, “Biliyoruz ki Türkiye Ligi, zorlu bir lig. Çok fazla güçlü takım var. Maç maç bakmanız gerekiyor ama saha dışarısında da alınan pek çok karar oluyor. Bizim de bu durumlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor ama bu saha dışarısında verilen kararlara karşı da güçlü olmamız gerekiyor. Sadece bugün için değil her maçta” ifadelerini kullandı.