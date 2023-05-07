Giresunspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat: Herkes bize düşman kesiliyor

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonu yaşananlara ilişkin tepkisini gösteren İrfan Can Eğribayat, “Maçla ilgili çok konuşacak bir şey yok zaten abi. Maç sonunda yaşananları herkes gördü. Gerçekten çok üzüldük yani. Böyle bir şey yok. Onlar geldiği zaman İstanbul’a biz çok güzel bir şekilde misafirperverlik ile karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor stadyumda. Gerçekten bu Fenerbahçe düşmanlığı niye var bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman kesiliyor. Küme düşme mücadelesi verirsin, vermezsin bu ayrı bir şey. Biz, burada sahada futbol oynuyoruz. Puanlar kazanılacak, kaybedilecek zaten. Bir sonuç olacak ama böyle yani… Kaleci Ferhat Abi, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı? Alper Uludağ aynı şekilde. Biz oyuna başlayacağız topun önüne atıyor kendini, bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanların hiçbirini unutmayacağız. Kulüp olarak, camia olarak… Taraftarlarımız da görüyor, yönetimimiz de görüyor. Biz de sahada yaşıyoruz. Bundan sonra biz buna göre davranacağız. Giresunspor ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Verdikleri mücadele zaten ortada. Yani ceza almaktan da korkuyorum açıkçası. Yapacak bir şey yok abi. Biz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha her şey bitmedi. Daha 3 maçımız var. Daha rakibimizin de maçı var. Kaybediceklerdir elbet ama bugün, burada yapılanlar hiç hoş olmadı. Gerçekten Türk futbolu neden gelişmiyorun en büyük örneğini bugün görmüş olduk. Yapacak bir şey yok. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Gerçekten çok üzüldük ama camia olarak da bunu unutmayacağız. Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu bir türlü çözemiyoruz, anlamıyoruz. Bak şimdi yine başladılar. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun’dan geçmeyiz yani” ifadelerini kullandı.