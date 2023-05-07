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7 Mayıs 2023
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Giresunspor maçı sonrası Jorge Jesus: Takım olarak iyi bir maç çıkaramadık

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi bir oyun sergileyemediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Maçtan önce de belirtmiştim kazanmaktan başka düşüncemiz olmadığını. Bugünkü sonuç bizler için iyi olmadı. İyi oynayamadık takım olarak. 1-0’ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık, gerçek bu. Başka diyecek bir şey yok” dedi.

Maç içerisinde rakibin zaman geçirme çabasına dikkat çeken Jorge Jesus, “Bugün takım, çok fazla pozisyon üretemedi ama böyle durumlar olabilir. Bazı maçlarda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Rakip takımın savunmasının da hakkını vermek lazım. İyi savundular. Maç içinde çok fazla süre geçirme de oldu ve hakem de birazcık buna izin verdi. Türkiye’deki takımların yaptığı normal bir hareket. Süre geçirme gibi hareketler… Ama bu, tam bir bahane değil bizler için. İyi bir maç çıkaramadık takım olarak. Berabere kaldık. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Bu maç bitti artık geride kaldı. Mecbur bir sonraki maçı düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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