55.4 F
Los Angeles
14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGiresunspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online

Giresunspor, Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor’u ağırlayacak. Tam 11 maçtır galibiyete hasret kalan ve 24 puanla ateş hattına gerileyen Hakan Keleş yönetimindeki Çotanaklar, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmaktan başka bir şey düşünmüyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak tehlikeli bölgeden uzaklaşan 31 puanlı Rıza Çalımbay’lı Yiğidolar ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Giresunspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Nisar Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve Çotanak Stadı’nda oynanacak Giresunspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alaturka Spor
Önceki haber
Son dakika! Süper Lig’de dev maçın tarihi belli oldu
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,454BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,511TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States