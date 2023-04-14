Giresunspor, Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor’u ağırlayacak. Tam 11 maçtır galibiyete hasret kalan ve 24 puanla ateş hattına gerileyen Hakan Keleş yönetimindeki Çotanaklar, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmaktan başka bir şey düşünmüyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak tehlikeli bölgeden uzaklaşan 31 puanlı Rıza Çalımbay’lı Yiğidolar ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Giresunspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
16 Nisar Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve Çotanak Stadı’nda oynanacak Giresunspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.