Giresunspor tarihe geçme şansını kaçırdı

Ligde kötü günler geçiren ve Beşiktaş karşılaşması öncesi 24 puanla küme düşme hattına yakın bir konumda, 16. sırada yer alan Giresunspor’da kayıplar devam ediyor. Teknik direktör Hakan Keleş mücadele öncesi, “Biz 2 senedir Süper Lig’deyiz. Büyük takımlara karşı 5 maç yaptık, 4 galibiyetimiz var. İstediğimizi sahaya yansıtırsak puan ve puanlar alırız” dedi ama planları tutmadı.

En son Antep’e karşı…

Siyah-Beyazlılar karşısında öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamayan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, ligdeki son zaferini geçen sene; 29 Aralık 2022’de evinde Gaziantep FK’yı 1-0 yenerek elde etmişti. 2023 yılında ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Yeşil-Beyazlılar’ın bu hasreti, dün akşamla birlikte 11 maça çıktı. Bu süreçte Hakan Keleş’in öğrencileri, 5 beraberliklerinin yanına 6. mağlubiyetlerini ekledi. Giresun, ligde bir sonraki sınavında taraftarı önünde Sivasspor’u ağırlayacak.

‘Oyunun genelinde istekliydik’

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise Hakan Keleş, “İlk yarıda yaklaşık 35-40 dakika iyi oynadık. Öne de geçtik. Oyunun genelinde istekliydik. Kazansaydık iyi olacaktı. Kaybettik. Üzgünüz” dedi.

RIAD BAJIC BOŞ GEÇMEDİ

Konuk Giresunspor’un hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Rijad Bajic, Beşiktaş deplasmanını boş geçmedi. Bajic, Saiz’ın pasında henüz 21. dakikada rakip fileleri salladı ve maçta perdeyi açan golü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig’deki 26 maçta 2 asisti bulunan 28 yaşındaki forvet, gol sayısını da 10’a çıkardı.

TARİHE GEÇME FIRSATI KAÇTI

Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda büyüklerin belalısı olmuştu.

Giresunspor, Galatasaray’ı Nef Stadı’nda 1-0 mağlup etmişti.

Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe’yi ise Kadıköy’de 2-1 ile devirmişti.

Giresunspor, dün Beşiktaş’ı yenmeyi başarsaydı 3 büyükleri aynı sezonda deplasmanda mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçecekti. Ancak dün kazanan 3-1 ile Siyah-Beyazlılar oldu ve Giresun, tarihe geçme fırsatını kaçırdı.