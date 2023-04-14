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14 Nisan 2023
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Giresunspor’da 3 maça özel prim açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Yeşil beyazlılarda pazar günü iç sahada oynanacak Sivasspor maçına kişi başına 50.000 TL, 30. Hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına 50.000 TL ve 31. Haftada iç sahada oynanacak Başakşehir maçına da kişi başına 40 bin TL prim açıklandı.
Yeşil Beyazlılarda ayrıca bu üç maçta elde edilecek 9 puana 100.000 TL, 7 puana 70.000 TL, 6 puana 60.000 TL ve 5 puana da 50.000 TL ekstra paket prim uygulanacağı kaydedildi.

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