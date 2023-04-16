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16 Nisan 2023
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Giresunspor’da Alexis Perez şoku yaşanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Giresunspor’un Sivasspor’u 1-0 yenerek 11 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadığı karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı stoper Alexis Perez’in sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edildiği bildirildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 30’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları MKE Ankaragücü maçına odaklanacaklarını dile getirerek, “Ligde 9+2 kuralı vardı. Şimdi Perez’in sakatlığı bizi zor duruma düşürecek. Borja da cezalı duruma düştü. Ankara deplasmanında 7 yabancı oyuncuyla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Yeşil eyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında, 16 Nisan Pazar günü D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alexis Perez’in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir, oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital’a sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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