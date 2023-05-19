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19 Mayıs 2023
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Giresunspor’da Arda Kılıç şoku

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Giresunspor’dan yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sonrasında sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde sol diz ön çapraz bağda yırtık tespit edilmiştır. Oyuncumuz Kılıç, sakatlığa bağlı olarak bugün sponsor hastanemizde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Futbolcumuzun genel durumu iyi olup tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Alaturka Online
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