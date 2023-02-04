Giresunspor’da ayrılık kapıda!

21 puanla ateş hattında kalan Giresunspor’da teknik direktör Hakan Keleş’le yol ayrımına gelindi. Kasımpaşa yenilgisinin ardından yaptığı basın toplantısında, “Konuşacak çok şey var ama susuyoruz” diyerek mutsuzluğunu dile getiren deneyimli teknik adamı görevinden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Geride kalan son 6 maçta 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan, bu süreçten sadece 2 puan çıkartırken özellikle son 2 maçta kalesinde 9 gol gören Karadeniz ekibinde yönetimin de Keleş’in ayrılık kararı alması durumunda sıkıntı yaşamamak adına alternatif düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.

Kayseri maçı final gibi!

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosunu güçlendirememekten dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Keleş’in Kayserispor ile içeride oynanacak müsabakanın sonucuna göre 3 sezondur görev yaptığı takımdaki geleceğiyle ilgili radikal bir karar verebileceği belirtiliyor.

Yeni planlama gündemde

44 yıl aradan sonra Süper Lig’e döndükten sonra sonuçlar açısından en sıkıntılı dönemlerinde arkasında durulan Keleş’in son açıklamalarının yönetim kanadında da rahatsızlığa neden olduğu konuşuluyor. Yeşil-Beyazlı ekipte yönetimin transfer tahtasını açabilmek adına mesai harcadığı öğrenilirken bir yandan yeni planlamayı yeni bir teknik direktörle yapma konusu da gündeme gelmiş durumda.

30’dan fazla transfer…

Süper Lig’deki ilk sezonunda 15 yeni oyuncuyla sözleşme imzalayan Giresunspor’da 4 de kiralık isim takıma kazandırılmıştı. Bu oyunculardan 8’inin sezon sonunda çeşitli nedenlerle takımdan ayrılması, devam eden yaprak dökümüyle şu anki kadroda ilk sezondaki takımdan tek oyuncunun bulunması; bununla birlikte 2022-23 sezonunun başında da aynı şekilde 15 yeni oyuncunun takıma kazandırılıp daha lig tamamlanmadan 10’unun takımdan ayrılması Karadeniz ekibini, takım yapılanmasındaki hatalarla beraber ekonomik anlamda da zora soktu.

Eleştiriler artınca…

Teknik heyete bu yönde gelen eleştirilerin de ayrılık düşüncesinin artmasında etkili olduğu kaydedildi. 18 Şubat’ta yapılacak seçimli genel kurula kadar Kuzey temsilcisinde teknik kadroyla ilgili de bir değişimin gündeme geldiği ifade ediliyor.