Giresunspor’da başkanlığa Nahid Yamak seçildi

Çotanak Spor Kompleksi’nde olağanüstü genel kurulda Nahid Yamak ile Fatih Sandal başkanlık için yarıştı. 429 delegeden 233’ünün oy kullandığı seçimler sonucunda 156 oy alan Nahid Yamak, Giresunspor’un yeni başkanı seçildi. Fatih Sandal’a ise 76 oy çıktı.

Genel kurulun ardından konuşan Nahid Yamak, “Ben sadece Giresunspor’un başkanıyım. Giresunspor için de bundan sonra elimden geleni yapacağıma size söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunup, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi sayesinde çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig’i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu yaz oluşacak tabloyu birlikle geçebiliriz. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda” dedi.

Yamak, bu akşam oynayacakları Kayserispor maçıyla ilgili de, “Bugün sahamızda kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Tabii ki, bu futbol. Kazanmak da var, kaybetmek de. Akşama tribünde takımın yanında olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nahid Yamak başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Gökalp Kasapoğlu, Volkan Dudu, Ferhat Karademir, Abdülselam Çağırıcı, Gürkan Temur, İbrahim İnanç, Erdinç Hıdımoğlu, Mustafa Bulut, İlhami Aslan, Serkan Erdoğan, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Emrullah Ekiz, Battal Gazi Özdemir, Kenan Şahin.