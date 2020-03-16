Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü

GİRESUN (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Osmanlıspor deplasmanından bir puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynanan maçta rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Ankara deplasmanına galibiyet parolasıyla gittiklerini ifade eden Eren, bunda başarı olamadıklarını kaydetti.

Eren, Osmanlıspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Play-off potasından kopmama adına Osmanlıspor maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için Ankara'ya gitmiştik. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Osmanlı deplasmanında bir puan alabildik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Başkan Sacit Ali Eren, play-off'ta yer almak için sezon sonuna kadar mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.