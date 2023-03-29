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29 Mart 2023
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Giresunspor’da bilet fiyatlarına yüzde 20 indirim

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Alanyaspor maçı biletlerinde yüzde 20 indirime gittiklerini söyledi.

Yamak, yaptığı açıklamada, “Büyük Giresunspor taraftarı, bu hafta sonu kendi evimizde Giresunspor’umuz için çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Gücünü taraftarından alan Giresunspor’umuzun bu maçta sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu amaçla Alanyaspor maçında bilet fiyatlarında yüzde 20 indirime gitme kararı aldık. Bu müsabaka öncesinde tüm taraftarlarımızı, STK’larımızı, belediyelerimizi ve şehrimizin tüm dinamiklerini tribünlerimizi doldurmak için bilet almaya, Çotanak Spor Kompleksi tribünlerinde sahada mücadele edecek oyuncularımızla omuz omuza olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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