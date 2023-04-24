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24 Nisan 2023
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Giresunspor’da Hakan Keleş’ten veda mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 31. haftasında Giresunspor, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazandı. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Janujaz ile 25. ve 45+2. dakikalarda Figueiredo kaydetti. Giresunspor’un gollerini 63. ve 90. dakikalarda Borja Sainz attı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 48’e yükseltirken Giresunspor, 27 puanda kaldı. Başakşehir gelecek hafta normal fikstüre göre Hatayspor’la oynayacaktı. Hatayspor’un ligden çekilmesinden dolayı Başakşehir’in hanesine doğrudan 3 puan yazılacak. Giresunspor ise haftaya deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak.

HAKAN KELEŞ’E PROTESTO

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maç sonunda protestolara tepki gösterdi. 3 sezondur takımın başında yer alan deneyimli teknik adam, taraftarlara el sallayarak stattan ayrıldı. Keleş’in istifa kararı aldığı ifade ediliyor.

“İNŞALLAH PİŞMAN OLMAZLAR”

Mücadeleyi değerlendiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Kazanmak çok önemliydi fakat rakibin her geldiği gol oldu bizde. Gol pozisyonları bulduk ancak kalecimizin hatalı yediği gol karşısında taraftarımız tepki verdi. Kaptan da olsa hatalı goller yiyebilir. Ancak taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü. İkinci yarı çok farklı bir maç oldu. Direkten dönenler attığımız goller inanılmaz bir ikinci yarı oldu. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı ikinci yarıda. Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar. Bu mücadele ile bu takımı oyuncularımızın ligde tutacağına inanıyorum. İnşallah yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz” dedi.

“YÖNETİMLE OTURUP KONUŞACAĞIZ”

Giresunspor taraftarlarının verdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü kaydeden Keleş, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin istiyorum. İmkânsızlıklara, müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Hiç bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum ama bugünkü tepkilerden sonra kaybedebiliriz. Bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız, değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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