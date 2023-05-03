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3 Mayıs 2023
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Giresunspor’da İrfan Buz dönemi başladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Giresunspor’da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi. Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid R. Yamak’ın kulübün resmi internet sitesindeki açıklamasında, “Giresunspor’umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

YENİ HOCA İRFAN BUZ

Hakan Keleş’in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Giresunspor, kararını İrfan Buz’dan yana verdi. Çotanaklar, son olarak Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’u çalıştıran deneyimli teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurdu.

HOŞ GELDİN MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Alaturka Online
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