Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak

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Alaturka Online
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GİRESUN (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulun, üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

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