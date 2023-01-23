Giresunspor’da Olağanüstü Kongre yapıldı

Giresunspor’da seçimsiz gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da yürürlüğe giren 7405 sayılı kanun çerçevesinde “ Spor Kulübü” unvanı almasının yanı sıra yönetim kuruluna borçlanma ve bütçe artırma yetkisi verildi.

Kulüp tesislerinde yapılan kongreye genel kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Divan Başkanlığını Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara’nın yaptığı kongrede,

yürürlüğe giren 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılması zorunlu olan “ Spor Kulübü” unvanını alması ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescil ettirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verildi. Bununla beraber Başkan ve Yönetim Kuruluna bir önceki yıl bürüt gelirlerinin en üst sınırı olan yüzde 50’si kadar borçlanma yetkisi ve ihtiyaç duyulması halinde ek bütçe yetkisi verildi. Ayrıca Yönetim Kuruluna, yönetim yönetim görev sürelerinden sonra doğacak ya da vadesi dolacak gelir ve alacaklarının devredebilmesine dair yetki verilmesine dair maddeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

“Borcu biz değil, kur farkı artırdı”

Gündem maddelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Türkiye’de bulundukları ligde en az borcu olan kulüplerden biri olduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde devraldıkları borçtan fazla borçları bulunmadığını ileri süren Başkan Karaahmet, “Göreve geldiğimizde Giresunspor’un 9 milyon Euro borcu vardı. Türk Lirası olarak 70 milyon lira civarındaydı. Bu rakam döviz kurunun artmasıyla birlikte 160 milyon lira civarına yükseldi. Bugünkü borcumuzdan vergi ve SGK borcu yapılandırması olan 25 milyon lirayı çıkardığımızda geri kalan 160 milyon lira benim görevi devraldığım borçla aynı rakama gelmektedir. Dolaysıyla döviz kuru bu kadar artmasaydı bugün bu borcun yarısı kadar borcumuz olacaktı. Ekonomi böyle olduğu için karşılığı da böyle oldu. Kısacası biz borcu artırmadık aksine bu borçla çok başarılı işler yaptık. Biz en az borcu olan kulüplerden biriyiz hatta en az borcu olan kulübüz. Bu yönetim bu kadar mütevazi bir bütçeyle daha ne yapabilir ki?” açıklamasını yaptı.

“Listesi olan varsa gelsin”

Seçime hodri meydan da diyen Başkan Karaahmet, “Elimizde Giresunspor olarak bir markamız var. Bunun dışında Giresun’un tanıtımına katkı sağlayacak eş değer başka bir markanın olmadığını söyleyebiliri. Fenerbahçe ’yi, Galatasaray ’ı yeniyoruz ulusal basında Giresun konuşuluyor. Yönetime geldik bir yıl içerisinde takımı Süper Lig ’e çıkardık. Listesi olan varsa buyursun gelsin takımın başına geçsin. Söylemekle, konuşmakla olmuyor, yüreği yeten varsa, cesareti olan varsa, ben yaparım diyen varsa gelsin. Bu işler konuşmakla yürümüyor. Herkes konuşuyor ama maalesef konuşmakla olmuyor” dedi.