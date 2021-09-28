Girit 5.3’le yeniden sallandı: Halk geceyi sokakta geçirdi

Yunanistan’ın Girit Adası’nda dünkü şiddetli deprem sonrası sismik hareketliliğin devam ettiği açıklandı. Ada halkı bu sabah saatlerinde 5.3’lük depremle güne başladı. Hasar gören binalarda yağmalanma olayları ise vatandaşları isyan ettirdi.

Yaşar ANTER

Yunanistan’ın Girit Adası’nda 1 kişinin ölümüne binlerce ev ve iş yerinin ağır hasar almasına neden olan dünkü depremin ardından bu sabah da 07:48’de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Girit Adası’nın İraklion kenti yakınlarında meydana gelen depremde halk sokaklara fırladı. Uzun süre evlerine giremeyen vatandaşların büyük tedirginlik yaşadığı görüldü. İraklion’a bağlı Arkalohori sakinleri ise hasar gören binalar nedeniyle geceyi çadırlarda geçirmek zorunda kaldı.

24 SAATTE 40’IN ÜZERİNDE DEPREM

Girit Adası’nde 24 saat içerisinde 3 şiddetinin altında 40’tan fazla artçı sarsıntı yaşandı. Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün verilerine göre bu sabahki depremin merkez üssü de dünkü gibi Arkalohori kasabası oldu. Yunanistan üniversitelerindeki uzman sismologlar, dün adayı vuran 5.8 şiddetindeki büyük depremin ardından 5 büyüklüğünde başka bir deprem daha beklediklerini açıklamışlardı.

POLİS YAĞMA KONUSUNDA UYARDI

Girit Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler depremin yoğun yaşandığı kentlerdeki hasarlı binalara giren ve evleri yağmalayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti ve yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada “Kandiye Bölge Birimi’ne bağlı depremzedelerin evlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin bir televizyon kanalında yer alan haberlere ilişkin olarak, bu tür olayların polis yetkililerine bildirilmediği ve devriye gezen polis güçleri tarafından tespit edilmediği açıklandı. Girit Emniyet Müdürlüğü, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlara gerekli tüm yardım ve desteği sağlamak ve her türlü yasa dışı eylemleri önlemek için ilk andan itibaren artan düzen ve güvenlik önlemlerini aldı. Hasarlı ev ve işyerlerinde yağmaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı”denildi.

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