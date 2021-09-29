Girit Adası beşik gibi, bu kez 4.6 ile sallandı

Akdeniz’in ortasındaki Girit Adası’nda iki gün önce sabah saatlerinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 150’nin üzerinde deprem kaydedildi. Son olarak Adanın Kandiye kentinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korku yarattı.

Yaşar ANTER

Akdeniz’in ortasındaki Girit Adası yaşayanlarının üç gündür uyumadığı geceyi çadır ve otomobillerinde geçirdiği belirtildi. Üç gün içerisinde 150’nin üzerinde depremin meydana geldiği Girit Adası’nın Kandiye kentinde bugün saat 14.54’te meydana gelen 4.6’lık ve ardından 4.3’lük depremler korkuya neden oldu.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği 56 kişinin yaralandığı ve 10007e yakın evin hasar gördüğü depremde en az 30 milyon Euro’luk hasar meydana gelmişti. Yunanistan hükümeti açıkladığı acil önlemler paketinde ilk olarak 14 bin Euro’ya kadar konut yardımı, bölgedeki ev ve işyerlerinden üç yıl boyunca vergi muafiyeti, faizsiz kredi, kira yardımı sağlanması ve vergi borçlarının askıya alınması konusunda karar almıştı.

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