Girit depreminde hasarın boyutu büyüyor

Girit Adası’nda bugün sabah saatlerinde arda arda gelen depremler özellikle adanın ortasındaki kırsal kesimdeki Arkalochori kentinde büyük hasara neden oldu. Bir kişinin öldüğü kentte yaklaşık bin evin hasar gördüğü belirtildi. Belediye Başkanı Chrysoula Gegeroglou, Arkalochori’deki evlerin %80’inin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Kentteki sergi salonu yaşam merkezi haline getirilmeye başlandı.

Yaşar ANTER

Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından 4’ün üzerinde 4 adet deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Girit Adası’nda Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu arada Arkalochori kentinde yaşayan ve kilisenin kubbesinde çalışırken meydana gelen depremde yaşamını yitiren inşaat ustasının 65 yaşındaki Iakovos Tzagarakis olduğu belirlendi.

SERGİ MERKEZİ YAŞAM MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Depremden en çok etkilenen kentin ise adanın ortasındaki Arkalochori kenti olduğu belirtildi.

Kentteki bin evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken Belediye Başkanı Chrysoula Gegeroglou, evlerin yüzde 80’nin kullanılamaz hale geldiğini belirterek “Durum kötü çünkü herkesin psikolojik durumu bir yana, şu anda yıkılan evler ve hasar gören evler çoğunlukta. Bu gerçek bir felaket. İnsanlar endişeli ve korkuyor çünkü evlerin tamamı olmasa da çoğu hasar gördü. Depremzedelerin geçici olarak Arkalochori sergi merkezinde kalabilmeleri için ilk alan şimdiden kurulmaya başlandı. Tüm yetkili servisler devreye girerken, vilayetin tüm milletvekilleri, bölge valisi yanımızda” dedi.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, Bakan Yardımcısısı George Karagiannis, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden 20 kişilik bir ekibin Girit Adasına geldiği hasar tespit çalışmalarını ve alınacak önlemleri değerlendirdiği belirtildi.

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