Tütün ürünlerinin kullanımı ve çok fazla alkol kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkan gırtlak kanseri, larinks veya laringeal kanser olarak da bilinmektedir. Peki, gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GIRTLAK KANSERİ HAKKINDA

Gırtlak, nefes borusunun (trakea) girişinde bulunan boğazın bir parçasıdır. Nefes almanıza ve konuşmanıza yardımcı olmak için önemli bir rol oynar. Gırtlak kanseri, larinks dokularında malign (kanser) hücrelerinin oluştuğu bir hastalıktır.

GIRTLAK KANSERİNİN NEDENLERİ

Sigara içmek gırtlak kanseri için en önemli risk faktörüdür. Sigara içen kişilerde gırtlak kanserinden ölüm, içmeyenlere göre çok daha yaygındır. Sigara dumanına maruz kalmak gırtlak kanserinde yine risk faktörüdür. Ayrıca, ağır alkol tüketimi de gırtlak kanserinde bir diğer risk faktörüdür.

Gırtlak kansirinde diğer risk faktörleri şunlardır:

– Cinsiyet

– Genetik faktörler

– Yaş

– Beslenme tarzı

– HPV virüsü

– Zararlı maddelere maruziyet

– Talaş

– Kurum veya kömür tozu

– Boya dumanı

– Boya üretimi ve kozmetik ürünler gibi birçok endüstride kullanılan formaldehit

– Nikel

– Temizlik çözücü olarak kullanılan iziopropil alkol

– Sülfürik asit sisi

– Asbest

– Kötü ağız hijyeni ve reflü hastalığı

GIRTLAK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Ses kısıklığı

– Yutma sırasında ağrı veya yutma güçlüğü

– Boyunda şişlik

– Uzun süreli öksürük

– Kalıcı bir boğaz ağrısı veya kulak ağrısı

– Şiddetli vakalarda, nefes almada zorluk

Bazı insanlar ayrıca nefes darlığı ve hırıltılı nefes alma, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve ağız kokusu yaşayabilir.

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